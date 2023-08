Torwart Alexander Nübel hat vor dem Saisonstart mit dem Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart eine Startelfgarantie bekommen. "Alex Nübel wird am Samstag spielen und auch eine Woche später als Nummer eins in die Saison gehen", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem DFB-Pokalspiel beim Regionalligisten TSG Balingen am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

Nübel (26) war Ende Juli auf Leihbasis von Rekordmeister Bayern München nach Stuttgart gewechselt. Hoeneß war voll des Lobes für seinen neuen Torhüter. "Ich habe auf und neben dem Platz einen super Eindruck. Er strahlt Ruhe und Klarheit aus, er trainiert sehr engagiert. Er fühlt sich wohl, es gibt einen guten Spirit bei den Keepern", sagte der 41-Jährige.