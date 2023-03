Bayern München will Kylian Mbappe und Lionel Messi unter anderem mit Josip Stanisic stoppen.

München (SID) - Bayern München will Kylian Mbappe und Lionel Messi unter anderem mit Josip Stanisic stoppen. Der kroatische Fußball-Nationalspieler steht wie erwartet in der Startelf des deutschen Rekordmeisters für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain (21.00 Uhr/DAZN), das seine beiden Weltstars aufbietet.

Stanisic erhält den Platz rechts in der Abwehrreihe, der nach der Sperre gegen Benjamin Pavard aus dem Hinspiel (1:0) vakant geworden war. Damit beginnt Trainer Julian Nagelsmann mit der Elf, die am vergangenen Samstag beim VfB Stuttgart gewonnen hatte (2:1).

Vor Torhüter Yann Sommer verteidigen Stanisic, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt und Alphonso Davies. Die Doppel-Sechs bilden Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Vor der offensiven Dreierreihe mit Hinspiel-Torschütze Kingsley Coman, Kapitän Thomas Müller und Jamal Musiala stürmt der frühere PSG-Profi Eric Maxim Choupo-Moting.

Der französische Meister muss auf Neymar (Knöchel-OP) verzichten, der in Paris noch begonnen hatte. Seinen Platz im Zweiersturm neben Messi übernimmt Mbappe, der damals nach seiner Einwechslung für reichlich Wirbel gesorgt hatte. - Die Aufstellungen:

München: Sommer - Stanisic, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Musiala - Choupo-Moting. - Trainer: Nagelsmann

Paris: Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Verratti, Mendes - Vitinha, Fabian - Messi, Mbappe. - Trainer: Galtier

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)