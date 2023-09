Knaller-Auftakt für Union Berlin und Borussia Dortmund, Heimspiel für den FC Bayern: Die Ansetzungen für die Gruppenphase der Champions League sind raus und versprechen gleich zum Start jede Menge Unterhaltung. Union darf bei seiner Königsklassen-Premiere am 1. Spieltag ausgerechnet bei Rekordsieger Real Madrid ran, der BVB reist zu Paris St. Germain. Während Bayern München seine Mission Henkelpott vor eigenen Fans gegen Manchester United beginnt, startet RB Leipzig bei Young Boys Bern in der Schweiz.

Los geht es für die deutschen Teams Mitte des Monats. Die Spiele von Dortmund und Leipzig sind für Dienstag, den 19. September, terminiert. Union und die Bayern starten einen Tag später. Das Ende der Gruppenphase bildet der letzte Spieltag am 12./13. Dezember. Dortmund, Leipzig und Berlin haben dann jeweils gegen ihre Auftaktgegner ein Heimspiel, Meister München tritt in Old Trafford bei Manchester United an.

Nach dem Jahreswechsel geht es ab dem 13. Februar für die beiden Erstplatzierten der acht Gruppen in der K.o.-Phase weiter. Das Finale steigt am 1. Juni im Wembley Stadium in London. Titelverteidiger ist Manchester City.