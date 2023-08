Für Meister KI Klaksvik von den Färöern ist der Traum von der Champions League geplatzt. Die Amateur-Fußballer aus dem 5000-Einwohner-Städtchen Klaksvik scheiterten in der dritten Runde der Qualifikation durch ein 0:2 (0:1, 0:1) nach Verlängerung beim norwegischen Meister Molde FK. Das Hinspiel hatte der Außenseiter noch 2:1 gewonnen.

Beendet ist die Europareise des Außenseiters aber noch lange nicht: Für Klaksvik geht es am 24. und 31. August in den Play-offs zur Europa League weiter. Sollte der Klub von den Schafsinseln auch dort scheitern, nimmt Klaksvik an der Conference League teil. Nie zuvor hatte ein Verein von den Färöern eine Gruppenphase im Europapokal erreicht.

Klaksvik hatte auf dem Weg in die dritte Qualifikations-Runde völlig überraschend sowohl den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest als auch den schwedischen Champion BK Häcken ausgeschaltet.

In Molde sorgten Kristian Eriksen (17.) und Martin Linnes (112.) mit ihren Toren für den Knockout. Speziell für Klaksvik-Trainer Magne Hoseth war die Partie eine besondere: Der Norweger ist mit 84 Toren in 260 Spielen noch immer Rekordtorschütze des fünfmaligen Meisters, für den einst auch Erling Haaland auflief.