Borussia Dortmund muss nach der Demütigung gegen Bayern München den Kopf sofort wieder aufrichten. Im Heimspiel gegen Newcastle United peilt der Vizemeister den zweiten Sieg an, um dem Überwintern in der Champions League einen großen Schritt näher zu kommen. RB Leipzig kann bei Roter Stern Belgrad bereits vorzeitig und damit so früh wie noch nie das Weiterkommen perfekt machen. Der Anstoß in Dortmund erfolgt um 18.45 Uhr, in Serbien geht es um 21.00 Uhr los.