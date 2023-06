Ilkay Gündogan blickt voller Vorfreude dem Champions-League-Finale in Istanbul (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) entgegen.

Ilkay Gündogan blickt voller Vorfreude dem Champions-League-Finale in Istanbul (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) entgegen. Trotz der beiden Niederlagen, die er in Endspielen um den Henkelpott bereits verdauen musste. "Mehr Lust aufs Gewinnen haben statt Angst zu verlieren, ist in solchen Finalspielen immer entscheidend", sagte der deutsche Fußball-Nationalspieler bei Sport1.

Mit Manchester City trifft er im "größten Finale im Vereinsfußball weltweit" auf Inter Mailand, 2013 mit Borussia Dortmund und 2021 mit dem englischen Meister spielte Gündogan bereits um den Titel in der Königsklasse und verlor. "Hätte man mir mit 18 Jahren gesagt, dass ich mal in drei Champions-League-Finals stehen werde, hätte ich diese Person für nicht zurechnungsfähig erklärt", sagte Gündogan. Von "Negativszenarien" lasse er sich daher nicht beeinflussen.

Mut macht der 32-Jährige seinem Ex-Klub Dortmund nach der dramatisch verspielten Meisterschaft. "Ich denke, die Historie hat gezeigt, dass große Vereine an knappen Niederlagen in Finalspielen eher immer gewachsen sind, statt dass sie es im größeren Stil zurückgeworfen hat. So sollte es der BVB jetzt auch angehen", sagte Gündogan. Die Mannschaft hält er noch immer für "sehr talentiert".

Sein eigenes Erfolgsrezept lautet: Schlaf. Der sei ihm "absolut heilig. Es dürfen gerne zwischen acht und zehn Stunden sein, damit ich wirklich 100 Prozent fit bin", sagte Gündogan. Nach der Geburt seines ersten Kindes im März muss es manchmal auch mit weniger gehen. "Aber da bin ich meiner Frau sehr dankbar, da sie nahezu immer diejenige ist, die nachts aufsteht und sich um den Kleinen kümmert."