Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss im Kampf um den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League bei Roter Stern Belgrad am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) auf Timo Werner verzichten. Der Nationalstürmer sei "so erkrankt, dass er nicht spielfähig ist", sagte Trainer Marco Rose auf der Abschluss-Pressekonferenz am Montagabend. Mit Yussuf Poulsen ist ein weiterer Angreifer fraglich, ein möglicher Einsatz werde nach Adduktorenproblemen erst kurz vor Spielbeginn geklärt.

Rose hofft dennoch auf ein Erfolgserlebnis im Marakana-Stadion und setzt bei seinen Spielern auf die nötige Ruhe und Konzentration. "Wir müssen gucken, dass wir in den wilden Momenten einen kühlen Kopf bewahren", sagte der Österreicher: "Ich glaube schon, dass die Jungs Atmosphäre kennen. Das hier ist trotzdem nochmal speziell, das ist klar. In der Verbindung Energie-Stadion-Platz müssen wir morgen auf der Hut sein."

Auch Nationalspieler David Raum glaubt nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge an die Wende: "Natürlich sind wir unzufrieden, das ist nicht unser Anspruch. Zum Glück haben wir morgen die Chance, das Ganze umzudrehen. Mit einem Sieg können wir einen großen Schritt gehen. Dafür müssen wir ohne viel zu rechnen unsere Aufgaben machen."

Mit dem dritten Sieg in der Gruppe G könnte Leipzig bereits am vierten Spieltag - und damit so früh wie nie - den Einzug in die K.o.-Runde perfekt machen, wenn Tabellenführer Manchester City gegen die Young Boys Bern nicht verliert. Das Hinspiel in Leipzig hatte RB mit 3:1 gewonnen.