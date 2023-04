Trainer Roger Schmidt von Benfica Lissabon will den Traum vom Einzug in das Halbfinale der Champions League noch nicht aufgeben.

Trainer Roger Schmidt vom portugiesischen Fußball-Rekordmeister Benfica Lissabon will den Traum vom Einzug in das Halbfinale der Champions League noch nicht aufgeben. "Wir müssen daran glauben, dass wir in dieses Duell zurückkehren können", sagte Schmidt auf der Pressekonferenz vor dem Viertelfinal-Rückspiel bei Inter Mailand am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN): "Wir müssen mit einer ganz klaren Denkweise spielen und taktisch wieder eine Top-Mannschaftsleistung zeigen."

Nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel gegen die Italiener brauchen die Portugiesen nun schon ein kleines Wunder, um erstmals in der Vereinsgeschichte in das Halbfinale der Königsklasse einzuziehen. "Wir müssen Tore schießen, sonst sind wir raus", gab der 56-Jährige die klare Marschroute vor: "Aber wir haben in dieser Saison schon oft gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind."

Trotz der enttäuschenden ersten Partie nimmt Schmidt Positives mit in das zweite Aufeinandertreffen. "Das Spiel, welches wir letzte Woche gezeigt haben, war keine gute Leistung", analysierte der deutsche Trainer: "Aber trotzdem war es möglich zu gewinnen."