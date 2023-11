Trotz Tabellenführung ist Borussia Dortmund am fünften Spieltag der Champions League laut Sportwettenanbieter bwin Außenseiter bei AC Mailand.

Trotz Tabellenführung ist Borussia Dortmund am fünften Spieltag der Champions League laut Sportwettenanbieter bwin Außenseiter bei AC Mailand. Holt der BVB bei den Lombarden (Quote 2,00) drei wichtige Punkte im Kampf um das Weiterkommen in der noch ausgeglichenen Gruppe F, zahlt der Buchmacher das 3,60-fache des Einsatzes zurück.

RB Leipzig hat das Achtelfinale bereits klar gemacht, steht beim favorisierten Titelverteidiger Manchester City (Siegquote 1,34) am Dienstag aber vor einem sehr schwierigen Auswärtsspiel. Einen Überraschungserfolg der Sachsen belohnt das Unternehmen mit einer Quote von 8,25.

Auch der bereits feststehende Achtelfinalist deutsche Rekordmeister Bayern München ist im Heimspiel gegen den FC Kopenhagen haushoher Favorit. Ein standesgemäßer Heimsieg des deutschen Rekordmeisters ist mit einer Quote von 1,23 notiert. Holen die Dänen nach ihrem Überraschungserfolg über Manchester United am vergangenen Spieltag den nächsten Dreier, gibt es für 10 Euro Einsatz 115 Euro zurück.

Mit neuem Trainer und etwas mehr Selbstvertrauen nach dem seit Langem ersten Punktgewinn in der Bundesliga reist Union Berlin nach Portugal. Bei Sporting Braga (Quote 2,20) ist der erste Champions-League-Sieg der "Eisernen" mit einer Quote von 3,10 notiert.