Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat den Gewinn der Champions League mit einer strapaziösen Tour auf den höchsten Berg der Erde verglichen. "Wenn du den Mount Everest besteigen willst, dann musst du vor dem Start der Reise gut planen, dich gut vorbereiten und es dann Schritt für Schritt angehen - von Base-Camp zu Base-Camp", sagte Tuchel vor dem Härtetest des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Mittwoch (13.30 Uhr/Sky Sport News und RTL) gegen den FC Liverpool in Singapur.

Man brauche auf dem beschwerlichen Weg auf den Gipfel aber "auch ein bisschen Glück", ergänzte der 49-Jährige. Es bringe jedoch "nichts, zu viel über den Traum zu sprechen. Es geht um die Realität. Wir müssen weiter zusammenwachsen, einen Spirit entwickeln, Schwierigkeiten überwinden - dann ist alles möglich", betonte Tuchel: "Wir müssen bereit sein, wenn es ernst wird."

Die Gruppenphase der Champions League startet am 19. September, Auslosung ist am 31. August. Die Bayern, zuletzt elfmal in Folge deutscher Meister, sind in Topf eins gesetzt. Nach dem Triumph 2020 waren die Münchner in den vergangenen drei Jahren jeweils im Viertelfinale gescheitert. Tuchel hatte 2021 mit dem FC Chelsea die Königsklasse gewonnen.