Leipzig (SID) - Die Profis des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig werden ihren Triumph im DFB-Pokal auf Ibiza feiern. Laut Mittelfeldspieler Kevin Kampl geht es nach einer Siegesparty mit den Fans am Sonntag in Leipzig für das Team auf die Balearen-Insel. "Dann ist totale Eskalation drei Tage lang", sagte Kampl im Sport1-Doppelpass in einer Telefonschalte aus dem Mannschaftsbus.

Der 31-Jährige berichtete einen Tag nach dem 4:2-Erfolg im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg von ausgelassener Stimmung auf dem Rückweg aus Berlin nach Leipzig. "Wir sind auf der Autobahn, hier läuft gerade Michael Jackson. Die Post geht ab", rief Kampl ins Telefon: "Es gibt nichts Geileres, als endlich den ersten Titel für diesen Verein zu holen. Dieser Abend, das kannst du mit keinem Geld der Welt bezahlen."