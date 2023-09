Bayern München und Cup-Verteidiger RB Leipzig gehen als haushohe Favoriten in die letzten Spiele der ersten Runde im DFB-Vereinspokal.

Fußball-Rekordpokalsieger Bayern München und Cup-Verteidiger RB Leipzig gehen als haushohe Favoriten in die letzten Spiele der ersten Runde im DFB-Vereinspokal. Gewinnen die Münchner ihr Auswärtsspiel am Dienstag (20.45 Uhr) beim Drittligisten Preußen Münster, gibt es bei Sportwettenanbieter bwin eine Siegquote von 1,05. Für einen sensationellen Erfolg der Münsteraner liegt die Quote bei 41,00.

RB Leipzig muss am Mittwoch (20.45 Uhr) bei Zweitligaaufsteiger SV Wehen Wiesbaden antreten. Stellen die Hessen den favorisierten Sachsen (Siegquote 1,14) ein Bein und ziehen in Runde zwei des DFB-Pokals ein, belohnt der Buchmacher dies mit einer Quote von 15,00.

Thomas Tuchels Bayern sind auch in dieser Saison der erste Anwärter auf den Endspielsieg im DFB-Pokal, die Titelquote liegt bei 2,50. Die wahrscheinlichsten Verfolger sind aus Sicht von bwin Borussia Dortmund (Quote 6,00) und Leipzig (7,00).