Das Top-Duell im Achtelfinale des DFB-Pokals zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund verspricht Spannung. Für einen Sieg des BVB, der in der Bundesliga fünf Punkte hinter den Schwaben liegt, zahlt Sportwettenanbieter bwin das 2,55-fache des Einsatzes zurück, durch den Heimvorteil ist die Siegquote für die Stuttgarter am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) mit 2,45 sogar etwas niedriger.

Der 1. FC Saarbrücken ist nach dem Coup gegen Bayern München in Runde zwei im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt Außenseiter. Eine neuerliche Sensation der Saarländer belohnt der Buchmacher mit einer Quote von 4,00, ein Sieg der Eintracht ist mit 1,57 notiert. Bereits am Dienstag hofft der letzte verbliebene Regionalligist FC Homburg (6,75) gegen Zweitliga-Tabellenführer FC St. Pauli (1,40) auf die nächste Überraschung.

Neuer Titelfavorit in Abwesenheit des FC Bayern und von Titelverteidiger RB Leipzig ist Liga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Gelingt der Werkself, die am Mittwoch gegen den SC Paderborn vor einer Pflichtaufgabe steht, der zweite Pokal-Triumph nach 1993, zahlt der Sportwettenanbieter bei zehn Euro Einsatz 33 zurück. Es folgen der BVB (Quote 3,50), Stuttgart (6,25) und Eintracht Frankfurt (8,00).