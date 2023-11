Dynamo Dresden gibt in der 3. Fußball-Liga weiter den Ton an, der SC Verl mischt im Aufstiegsrennen weiter mit.

Dynamo Dresden gibt in der 3. Fußball-Liga weiter den Ton an. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang gewann schon am Freitag am 15. Spieltag bei Viktoria Köln auch dank Dreierpacker Stefan Kutschke 5:1 (3:0) und ist weiter mit 34 Punkten Tabellenführer.

Einzig Jahn Regensburg (31 Zähler) hält mit Dynamo mit, das Duo hat sich schon weit abgesetzt. Der Jahn spielt am Sonntag (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen Aufsteiger SSV Ulm.

Dritter ist der SC Verl nach dem 3:2 (3:2) am Samstag gegen den Halleschen FC. Nicolas Sessa (18., Foulelfmeter), Torge Paetow (27.) und Oliver Batista Meier (43.) trafen für die Gastgeber.

Aber Dresden zeigte eine überzeugende Vorstellung. "Es ist eine Überzeugung, wenn du viele Erfolgserlebnisse schaffst. Das haben wir gemacht – und das nicht erst in dieser Saison, sondern auch in der Rückrunde letztes Jahr. Ich glaube, dass eine Selbstverständlichkeit in das Spiel reinkommt", sagte Dynamo-Coach Markus Anfang bei MagentaSport.

Bayern-Pokalschreck 1. FC Saarbrücken verlor gegen 1860 München 2:3 (2:2). Im Duell der Zweitliga-Absteiger spielte Arminia Bielefeld 1:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen. Der MSV Duisburg unterlag dem FC Ingolstadt 1:2 (0:0). Die SpVgg Unterhaching trennte sich torlos von Erzgebirge Aue.