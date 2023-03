Der ERC Ingolstadt hat in den Play-off-Viertelfinals der Deutschen Eishockey Liga seinen ersten Matchball zum Einzug in die Vorschlussrunde erspielt.

Düsseldorf (SID) - Der ERC Ingolstadt hat sich in den Play-off-Viertelfinals der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seinen ersten Matchball zum Einzug in die Vorschlussrunde erspielt. Die Bayern drehten bei der Düsseldorfer EG im Schlussdrittel einen 0:1-Rückstand zum 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) und gingen damit in der Best-of-seven-Serie mit 3:1 in Führung. Im fünften Duell am Freitag (19.30) kann Ingolstadt damit auf eigenem Eis den Sprung ins Halbfinale durch einen weiteren Sieg perfekt machen.

Mindestens noch zwei Duelle finden hingegen zwischen den Kölner Haien und den Adler Mannheim statt. Nach einem 7:3 (3:0, 1:1, 3:2) in der Domstadt zum 2:2-Ausgleich in der Serie ist der frühere Rekordmeister wieder voll im Rennen. Am Freitag (ebenfalls 19.30 Uhr) spielen beide Mannschaften im fünften Aufeinandertreffen in Mannheim um den ersten Matchball.

Düsseldorf schien nach einem Überzahltreffer von Daniel Fischbuch (38.) in der Endphase des Mitteldrittels bereits auf dem besten Weg zum 2:2-Ausgleich in der Serie. Doch zu Beginn der Schlussphase im letzten Abschnitt sorgte ein Doppelschlag binnen 36 Sekunden durch Maurice Edwards und Justin Feser (beide 54.) für die Wende zugunsten der Gäste.

In Köln sorgten die Adler bereits im Auftaktdrittel für klare Verhältnisse. Matthias Plachta nach 16 Sekunden sowie Mark Katic (6.) und Taro Jentzsch (16.) trafen bis zur ersten Sirene zur vorentscheidenden 3:0-Führung der Kurpfälzer. David Wolf (29.), Doppel-Torschütze Stefan Loibl (44. und 51.) und Tim Wohlgemuth (55.) schraubten das Ergebnis für die Gäste weiter in die Höhe. Köln konnte durch Olympia-Silberheld Moritz Müller (26.), Nicholas Baptiste (42.) und Mark Olver (46.) zwischenzeitlich nur mehrmals verkürzen.

Am Mittwoch wird der vierte Durchgang in der Runde der besten Acht mit den letzten beiden Begegnungen abgeschlossen. Dabei wollen sich die Fischtown Pinguins Bremerhaven gegen Hauptrundensieger Red Bull München (19.00 Uhr) mit einem 2:1-Vorsprung im Rücken ebenso die erste Chance zur Halbfinalteilnahme sichern wie die Grizzlys Wolfsburg gegen die Straubing Tigers (19.30 Uhr).