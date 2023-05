Für Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis war das Ende der für Deutschland so erfolgreichen WM in Finnland auch ein Moment des Abschieds.

"Diese Mannschaft wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht wieder so auf dem Eis stehen", sagte Kreis auf der SPOBIS Conference in Düsseldorf am Mittwoch. "Ich habe mich bei allen bedankt für die gemeinsame Zeit, sie haben Historisches geleistet."

Die deutsche Nationalmannschaft hatte sich bis ins Finale gekämpft (2:5 gegen Kanada), Silber bedeutete die erste WM-Medaille seit 70 Jahren. "Es war ein Riesenerfolg, alle Ziele sind erfüllt worden. Viertelfinale, Qualifikation für Olympia - und wir sind sogar noch übers Ziel hinausgeschossen bis ins Finale", sagte Kreis.

Nun werde das Turnier "aufgearbeitet", mit Schlüssen für die erweiterte Kaderplanung. Kreis würde sich noch mehr Beteiligung der deutschen NHL-Stars wie Leon Draisaitl und Tim Stützle wünschen: "Wir hätten es gerne, aber es spielen so viele Sachen eine Rolle", sagte er. "Ist der Spieler verletzt? Darf er gehen? Spielt er noch?"

Er habe deshalb "Verständnis für jede Absage. Und ich habe noch nie erlebt, dass jemand sagt: Nein, ich will nicht."