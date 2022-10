Köln (SID) - DEL-Spitzenreiter Red Bull München bekommt es im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) mit dem Schweizer Meister EV Zug zu tun. Dies ergab die Auslosung am Donnerstag in Zürich. Dabei spielen die Münchner am 15./16. November zunächst daheim, eine Woche später steht das Rückspiel in der Schweiz an.

Die beiden weiteren deutschen Klubs in der K.o.-Runde haben schwedische Gegner erwischt. Die Grizzlys Wolfsburg spielen zunächst daheim gegen Vizemeister Lulea HF, CHL-Sieger von 2014/15. Die Straubing Tigers müssen zunächst auswärts bei Frölunda HC ran, mit vier Titeln Rekordgewinner der CHL.