Ex-Meister Adler Mannheim hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das dritte Spiel in Folge verloren.

Mini-Krise bei den Adlern: Der Ex-Meister aus Mannheim hat in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) das dritte Spiel in Folge und damit auch den Anschluss an Spitzenreiter Eisbären Berlin verloren. Die Mannheimer unterlagen am 15. Spieltag den Augsburger Panthern mit 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen.

Panther-Angreifer Luke Esposito verwandelte als einziger Schütze seinen Penalty. Tom Kühnhackl (20.), Topstürmer Matthias Plachta (31.) und Linden Vey (50.) auf Mannheimer Seite sowie Chris Collings (18.) Matt Puempel (20.) und Moritz Elias (47.) für Augsburg hatten zuvor in der regulären Spielzeit getroffen.

In dieser Woche hatten die Adler bereits beim Tabellenletzten in Düsseldorf (1:4) und gegen den Vorletzten Iserlohn (4:7) schmerzhafte Niederlagen einstecken müssen.