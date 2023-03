Topfavorit Red Bull München hat in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf eindrucksvolle Weise den wichtigen ersten Sieg eingefahren.

Red Bull München hat in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf eindrucksvolle Weise den wichtigen ersten Sieg eingefahren. Gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven gewann der Hauptrundensieger das dritte Viertelfinale mit 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) und verkürzte auf 1:2. Anstatt der Matchbälle gegen sich haben die Münchner am Mittwoch bei den Pinguins die Chance, in der Best-of-seven-Serie auszugleichen.

Die Straubing Tigers unterlagen im dritten Spiel den Grizzlys Wolfsburg. In der engen Serie verloren die Tigers beim 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) zum zweiten Mal in Folge und liegen damit nun auch in der Serie 1:2 hinten. Den entscheidenden Treffer erzielte Jean-Christophe Beaudin Ende des zweiten Drittels (40.).

Für die Red Bulls war Filip Varejcka überragender Mann. Neben seinen beiden Treffern legte der 22 Jahre alte Stürmer zwei weitere Tore auf und trug damit entscheidend zum erlösenden Kantersieg bei.