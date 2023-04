Der ERC Ingolstadt hat den Titelkampf in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder spannend gemacht.

Der ERC Ingolstadt hat den Titelkampf in der Deutschen Eishockey Liga ( Eishockey Liga" itemprop="name" />DEL) wieder spannend gemacht. Im dritten Play-off-Finale siegte der Hauptrundenzweite beim bayerischen Rivalen Red Bull München" itemprop="name" />Red Bull München mit 4:3 (2:2, 0:1, 2:0) und verkürzte in der Best-of-seven-Serie auf 1:2. Im Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) könnte Ingolstadt mit einem weiteren Erfolg ausgleichen und seine Chance auf den zweiten Titel nach 2014 vergrößern.

Für die Schanzer trafen vor 5728 Zuschauern Wojciech Stachowiak (6./55.), Frederik Storm (16.) und Tye McGinn (56.). Die Tore für die Münchner von Rekordtrainer Don Jackson, die von 2016 bis 2018 dreimal in Serie den Silberpokal gewonnen hatten, erzielten Ben Smith (10.), Justin Schütz (20.) sowie Patrick Hager (38.). Hauptrundensieger München hatte die ersten beiden Spiele mit 2:1 und 7:1 für sich entschieden.