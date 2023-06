Die Löwen Frankfurt formen weiter ihren Kader für die neue DEL-Spielzeit und holen Stürmer Cody Kunyk an den Main.

Die Löwen Frankfurt formen weiter ihren Kader für die neue Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL). Vom finnischen Klub Oulun Kärpät wechselt der Kanadier Cody Kunyk an den Main, wie die Hessen am Freitag mitteilten. Damit besetzt der Tabellenzehnte der abgelaufenen DEL-Hauptrunde seine vorletzte Kontingentstelle und die zwölfte Stürmerposition.

Der 33-Jährige sei "hochmotiviert, nach seiner überwiegend sehr erfolgreichen Zeit in Finnland" und einem kurzen Ausflug nach Kasachstan nun "seine Klasse in der DEL, bei uns in Frankfurt, unter Beweis zu stellen, sagte Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

In seiner letzten Saison in Finnland gelangen dem Linksschützen in 63 Einsätzen zehn Tore und 23 Vorlagen.