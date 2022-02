Nach zehn Niederlagen in Serie haben die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) endlich wieder einen Sieg gefeiert.

Köln (SID) - Nach zehn Niederlagen in Serie haben die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) endlich wieder einen Sieg gefeiert. Der KEC gewann in einem Nachholspiel vom 45. Spieltag mit 4:3 (1:0, 0:1, 3:2) gegen die Iserlohn Roosters, die durch die Niederlage ans Tabellenende rutschten. Kölns Quinton Howden traf doppelt, Olympia-Rückkehrer Moritz Müller legte Howdens ersten Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 auf.

Die Augsburger Panther feierten ebenfalls am Sonntag in einem Nachholspiel vom 25. Spieltag ein 7:4 (4:1, 1:3, 2:0) bei den Straubing Tigers und holten damit erst den dritten Sieg in der Fremde. Augsburg bleibt auch nach dem Erfolg das Team mit der schlechtesten Auswärtsbilanz der Liga. Für Straubing war es nach zwei Siegen in Folge wieder eine Niederlage. Die Augsburger liegen mit 1,28 Durchschnittspunkten auf dem elften Tabellenplatz, Straubing ist Siebter (1,56).