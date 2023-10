Die Adler Mannheim aus der DEL haben auf ihre zahlreichen Ausfälle in der Offensive reagiert und den NHL-erfahrenen Stürmer Tyler Ennis verpflichtet.

Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) haben auf ihre zahlreichen Ausfälle in der Offensive reagiert und den NHL-erfahrenen Stürmer Tyler Ennis verpflichtet. Der 34 Jahre alte Kanadier bestritt in seiner Karriere insgesamt 724 Spiele in der besten Liga der Welt und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Nach den Ausfällen von Matthias Plachta, Ryan MacInnis und Jordan Szwarz hatte sich bei den Adlern zuletzt auch Nationalspieler Stefan Loibl verletzt. "Nach den teils langfristigen Ausfällen im Offensivbereich mussten wir handeln", sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara: "Tyler ist sehr erfahren, ein absoluter Führungsspieler. Er verfügt über ein hohes Maß an Spielintelligenz, weiß seine Mitspieler in Szene zu setzen und ist zudem noch selbst torgefährlich."

Ennis war 2008 von den Buffalo Sabres in der ersten Runde an Position 26 gedraftet worden. Zudem spielte er in der NHL für Minnesota Wild, die Toronto Maple Leafs, die Ottawa Senators und die Edmonton Oilers.