Köln (SID) - Red Bull München befindet sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter im Aufschwung. Der dreimalige Meister siegte am Freitag deutlich mit 9:1 (3:0, 3:1, 3:0) bei Aufsteiger Bietigheim Steelers und feierte seinen höchsten Saisonsieg. Mit dem dritten Erfolg in Serie schob sich die Mannschaft von Trainer Don Jackson vorerst auf den vierten Tabellenplatz vor.

Die Kölner Haie befinden sich derweil weiterhin tief in der Krise. Das 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) bei den Schwenninger Wild Wings bedeutete die 13. Niederlage in den vergangenen 14 Spielen.

Den zweiten Rang festigten die Grizzlys Wolfsburg. Die Niedersachsen besiegten auch dank eines Dreierpacks von Gerrit Fauser (20., 21., 47.) die Nürnberg Ice Tigers mit 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Die Adler Mannheim unterlagen dem Abstiegskandidaten Iserlohn Roosters überraschend 2:3 (1:0, 1:3, 0:0), bleiben aber auf Rang drei.

Die Straubing Tigers fuhren einen souveränen 5:0 (0:0, 1:0, 4:0)-Erfolg bei den Krefeld Pinguinen ein. Die Fischtown Penguins Bremerhaven siegten mit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) beim ERC Ingolstadt.

Das Spiel von Meister und Tabellenführer Eisbären Berlin gegen die Augsburger Panther war wegen eines Corona-Ausbruchs bei den Gästen abgesagt worden.