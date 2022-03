Die Krefeld Pinguine haben in der DEL zum fünften Mal nacheinander klar den Kürzeren gezogen und immer weniger Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Wolfsburg (SID) - Die Krefeld Pinguine haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum fünften Mal nacheinander klar den Kürzeren gezogen und immer weniger Hoffnung auf den Klassenerhalt. Bei den Grizzlys Wolfsburg unterlag das Schlusslicht mit 2:5 (1:3, 0:2, 1:0), der Rückstand zum Vorletzten Schwenningen beträgt aber weiter sechs Punkte. Die Wild Wings verloren zeitgleich 2:5 (0:0, 1:2, 1:3) gegen den ERC Ingolstadt.

Wolfsburg festigte den zweiten Platz hinter Meister Eisbären Berlin, der dank Nicholas Jensen (60.) bei den Nürnberg Ice Tigers 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) gewann. Die Adler Mannheim verloren gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) und sind nur noch Fünfter.

Einen Tag nach der Ankündigung seines Karriereendes traf Kapitän Sebastian Furchner (39) für die überlegenen Grizzlys gegen Abstiegskandidat Krefeld früh zum 1:0 (5.). Der ehemalige Nationalspieler hört nach der Saison wegen chronischer Schmerzen auf. Der Stürmer hat in der DEL 1116 Spiele bestritten und dabei 302 Tore erzielt.

Für den früheren deutschen Meister Krefeld wird es nun immer schwieriger, noch den Abstieg zu verhindern. Klubboss Sergey Saveljev hatte allerdings erst am Donnerstag noch einmal betont, juristisch gegen den Gang in die DEL2 vorgehen zu wollen. Der 25-Jährige kündigte eine "Klage wegen Wettbewerbsverzerrung" an.