Krefeld (SID) - Die Krefeld Pinguine haben sich für den Saisonendspurt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verstärkt. Der gebürtige US-Amerikaner Mike Hoeffel soll die Offensive der Pinguine ankurbeln und in den Special Teams eine wichtige Rolle einnehmen. Der 32 Jahre alte Angreifer besitzt einen deutschen Pass und stand in der vergangenen Saison bei Ligakonkurrent Iserlohn Roosters unter Vertrag. Dort hatte ihn aber eine Hüftoperation außer Gefecht gesetzt.