Die Eisbären Berlin und die Adler Mannheim sind an der Spitze der Deutschen Eishockey Liga gestolpert - besonders Mannheims Niederlage kam unerwartet.

Die Eisbären Berlin und die Adler Mannheim sind an der Spitze der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) im Gleichschritt gestolpert. Die Eisbären unterlagen am Sonntag dem starken Verfolger Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mit 2:4 (2:0, 0:2, 0:2), bleiben aber Tabellenführer - weil den Adlern eine unerwartetes 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) bei der zuvor in regulärer Spielzeit noch sieglosen Düsseldorfer EG unterlief.

Die Eisbären liegen mit 27 Zählern weiter einen Punkt vor Mannheim, für beide Teams war es am 13. Spieltag die vierte Saisonniederlage. Dahinter kommen nun die Verfolger näher, für die Fischtown Pinguins (23) war der Sieg im direkten Duell besonders wertvoll.

Manuel Wiederer (7.) und Blaine Byron (17.) hatten die Eisbären im ersten Drittel in Führung gebracht, danach lief aber wenig für die Gastgeber. Colt Adam Conrad (21./41.), Nicholas Jensen (28.) und Jan Urbas (60.) drehten das Spiel.

Für die Adler traf in Düsseldorf, weiter Vorletzter der DEL, nur Yannick Proske (34.). Zuvor hatten Phil Varone (5.) und Kohen Olischefski (12.) die DEG in Führung gebracht. In der Schlussminute erhöhten Philip Gogulla und erneut Olischefski jeweils aufs leere Tor.