Köln (SID) - Hauptrundensieger Red Bull München hat im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga ( Eishockey Liga" itemprop="name" />DEL) mit viel Mühe den Ausgleich erkämpft. Bei den Grizzlys Wolfsburg setzte sich der Titelfavorit am Donnerstag mit 3:1 (0:1, 0:0, 3:0) durch und sorgte in der Best-of-seven-Serie für das 2:2. Am Samstag (15.15 Uhr/MagentaSport) winkt beiden Teams in München der erste Matchpuck.

Für Wolfsburg, das nach der Auftaktniederlage in München zweimal nacheinander gewonnen hatte, traf Darren Archibald kurz vor dem Ende des ersten Drittels zur Führung (19.). Benjamin Smith glich nach der zweiten Pause aus (41.), wenig später brachte Konrad Abeltshauser (45.) München erstmals nach vorn. Yasin Ehliz (60.) besorgte den Endstand.

In der Schlussphase überstand München zwei Powerplays der Wolfsburger, die Torhüter Dustin Strahlmeier gut zweieinhalb Minuten vor dem Ende vom Eis nahmen. Doch die Maßnahme blieb ohne Erfolg.