Torjäger Matt Puempel läuft auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf.

Köln (SID) - Torjäger Matt Puempel läuft auch in der kommenden Saison für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) auf. Der 29-jährige Kanadier verlängerte am Mittwoch seinen Vertrag bei den Fuggerstädtern, für die er in der abgelaufenen Saison 22 Tore und 15 Assists erzielt hatte.