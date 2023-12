Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) müssen länger auf Topscorer Matthew White verzichten. Wie der Tabellensiebte am Mittwoch mitteilte, fällt der Amerikaner aufgrund einer Beinverletzung bis zur Länderspielpause im Februar aus. White erzielte in der laufenden Saison in 30 Spielen bislang elf Treffer und bereitete 16 weitere vor.

White hatte sich in einer Auseinandersetzung mit Korbinian Holzer im Spiel gegen die Adler Mannheim (0:3) vor Weihnachten das Bein verdreht. Der 34-Jährige musste anschließend ins Wolfsburger Klinikum gebracht werden.

Auch Stürmer Fabio Pfohl wird den Niedersachsen vorerst fehlen. Der 28-Jährige erlitt nach einem harten Check gegen die Bande im Spiel bei den Eisbären Berlin (1:2) eine vom Klub nicht näher definierte Oberkörperverletzung. Auch zur genauen Ausfallzeit machten die Grizzlys keine genauen Angaben.