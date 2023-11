Mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel hat die dänische Eishockey-Nationalmannschaft ihre Chance auf den Titelgewinn beim Deutschland Cup gewahrt. Der WM-Zehnte deklassierte Österreich mit 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) und könnte bei einer Niederlage der deutschen Auswahl zum Abschluss gegen die Slowakei zum ersten Mal den Pokal des Vierländerturniers gewinnen.

Phillip Bruggisser (3.), Christopher Frederiksen (13.), Mathias From (23.), Patrick Russell (40.), Oliver Larsen (42.) und Lucas Andersen (50.) erzielten in Landshut die Tore für die Dänen, die zum Auftakt 1:4 gegen Gastgeber Deutschland verloren hatten. Für Österreich, am Samstag dem Team von Bundestrainer Harold Kreis mit 3:5 unterlegen, traf lediglich David Maier (57.). Nach der dritten Niederlage belegt der WM-14. in der Endtabelle den letzten Platz.