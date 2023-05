Eishockey-Superstar Leon Draisaitl drückte in Kanada die Daumen, als seine Nationalmannschaftskollegen in Finnland um WM-Gold spielten.

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl drückte in Kanada die Daumen, als seine Nationalmannschaftskollegen in Finnland um WM-Gold spielten. "Ich habe das Spiel in Kanada vor dem Fernseher verfolgt und mitgefiebert", sagte der NHL-Stürmer der Edmonton Oilers dem SID: "Sehr schade, dass es in dem spannenden, engen Finale nicht ganz gereicht hat."

Das Team von Bundestrainer Harold Kreis hatte zwar im Endspiel gegen Rekordweltmeister Kanada mit 2:5 verloren, flog aber mit der ersten WM-Medaille seit 70 Jahren nach Hause. "Unfassbar. Definitiv ein Turnier für die Geschichtsbücher", sagte Draisaitl, der nach dem Play-off-Aus in der NHL aus Zeitgründen eine WM-Teilnahme abgesagt hatte: "Ich freue mich riesig für die Jungs. Es hat richtig Spaß gemacht zuzugucken."

Der 27-Jährige lobte seine Kollegen in den höchsten Tönen. "In den K.o.-Spielen haben die Jungs gegen richtig gut besetzte Mannschaften herausragende Leistungen gezeigt. Es war eine ganz tolle Woche für das deutsche Eishockey: Silbermedaille, Olympia-Qualifikation und WM-Vergabe. Mehr geht eigentlich nicht", meinte Draisaitl auch mit Blick auf die erfolgreiche deutsche Bewerbung um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2027 und fügte an: "Ich bin mir sicher, dass die Nationalmannschaft in den letzten Tagen für viele neue Eishockeyfans gesorgt hat."