Die Eisbären Berlin sind zurück in der Erfolgsspur. Nach einem 0:1 am vergangenen Spieltag gegen die Kölner Haie setzte sich der Rekordmeister am Sonntag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) beim ERC Ingolstadt durch. Im letzten Drittel machten die Eisbären dank Yannick Veilleux, Tobias Eder sowie Manuel Wiederer den Sieg klar und festigten mit 39 Punkten die Tabellenführung.

Nur drei Punkte dahinter lauern die Straubing Tigers nach einem Sieg gegen die Adler Mannheim. In der eigenen Halle mussten die Mannheimer eine 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)-Pleite hinnehmen und verloren etwas den Anschluss an die ersten Drei. Für die Tigers trafen Cole Fonstad, Mike Connolly, Tyler Sheehy und Nicolas Mattinen. Das einzige Tor für die Adler schoss Linden Vey.

Auch die Grizzlys Wolfsburg, in der Tabelle punktgleich mit Mannheim auf Rang fünf, verloren zu Hause. Beim 2:4 (0:2, 0:1, 2:1) gegen die Löwen Frankfurt konnte das Team von Trainer Mike Stewart trotz einer guten Schlussphase nicht mehr ausgleichen. Im letzten Drittel kam Wolfsburg bis auf ein Tor ran, allerdings behielten die Frankfurter die Ruhe und setzten sich in der Schlussminute durch Carter Rowney wieder auf zwei Tore ab.