Die Adler Mannheim treiben ihre Kaderplanung für die nächste Saison weiter voran und verstärken sich mit den ehemaligen NHL-Spielern John Gilmour und Jyrki Jokipakka. Das teilte der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga ( Eishockey Liga" itemprop="name" />DEL) am Freitag mit. Gilmour, der aus der multinationalen KHL kommt, und Jokipakka, der momentan noch für den finnischen Klub Ilves Tampere aufläuft, unterschreiben jeweils für zwei Jahre.

In der NHL brachte es der finnische Verteidiger Jokipakka auf 150 Spiele. "Jyrki ist der klassische Defender, der vor dem eigenen Tor aufräumt, die Räume eng macht und in Unterzahl stark verteidigt. Läuferisch ist Jyrki wie alle Skandinavier sehr gut ausgebildet", sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara. Der Kanadier Gilmour, ebenfalls Verteidiger, absolvierte 2013 37 NHL-Spiele für die New York Rangers und die Buffalo Sabres.