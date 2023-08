Im Februar 2024 werden am Auslauf der Schanze drei Freiluftspiele ausgetragen.

Eishockey statt Skispringen in der Klingenthaler Vogtland-Arena: Im Februar 2024 werden am Auslauf der Schanze drei Freiluftspiele ausgetragen. Das gab die DEL2 anlässlich ihres zehnten Jubiläums bekannt. 20.000 Fans sollen bei den an drei aufeinanderfolgenden Tagen stattfindenen Open-Air-Partien jeweils Platz finden.

Beim sogenannten "Hockey Outdoor Triple" kommt es zum Auftakt am 16. Februar zum Sachsen-Derby zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Dresdner Eislöwen. Am 18. Februar treffen die Lausitzer Füchse auf die Eisbären Regensburg, dazwischen messen sich HC Energie Karlsbad Vary und HC Skoda Pilsen aus der tschechischen Extraliga (17.).

"Dieses Event erfüllt uns mit Stolz, da es die Entschlossenheit zeigt, die Infrastruktur eines traditionellen Stadions zu verlassen und unsere großartige Sportart auch außerhalb der bekannten Spielstätten zu präsentieren", sagte DEL2-Geschäftsführer Rene Rudorisch. Er erwarte ein "unvergessliches Erlebnis für Spieler und Zuschauer gleichermaßen".

Für das Spektakel wird der Schanzenauslauf zu einer Eisfläche umfunktioniert. Dafür soll dieser mit etwa 30 Kubikmeter Sand aufgefüllt werden. Auf dem Sanduntergrund wird aus rund 15.000 Litern Wasser eine Eisfläche hergestellt.