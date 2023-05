Nach der überraschenden Zusage des NHL-Jungstars Moritz Seider erhält die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft für die WM weitere Unterstützung aus Nordamerika. AHL-Verteidiger Kai Wissmann erhielt nach dem Play-off-Aus mit den Providence Bruins die Freigabe. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Dienstag mit.

Der 26-Jährige hatte im vergangenen Jahr sein WM-Debüt gegeben und anschließend einen Vertrag beim NHL-Klub Boston Bruins unterschrieben, der ihn zu seinem Farmteam schickte.

Beim Abwehrspieler Leon Gawanke, der mit Manitoba Moose ebenfalls in den AHL-Play-offs ausgeschieden war, sind dagegen noch einige Details zu klären, die Freigabe steht noch aus.

Am Montagabend war NHL-Verteidiger Seider von den Detroit Red Wings zur DEB-Auswahl gestoßen. Nach der Generalprobe am Dienstagabend in München gegen die USA beginnt die WM für die deutsche Mannschaft am Freitag (19.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) in Tampere gegen Schweden.