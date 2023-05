Der Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich bei der Eishockey-WM in Finnland und Lettland hat Sport1 eine Top-Quote beschert.

Der 5:0-Kantersieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich im letzten Gruppenspiel der Eishockey-WM in Finnland und Lettland hat dem Sender Sport1 erneut eine Top-Quote beschert. In der Spitze verzeichnete Sport1 am Dienstagmittag trotz der frühen Sendezeit bis zu 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Mit einem Gesamt-Marktanteil von 6,8 Prozent war es für den Sender zudem der höchste für ein Eishockeyspiel seit dem WM-Halbfinale 2021. Damals war die DEB-Auswahl knapp mit 1:2 an Finnland gescheitert.

Am Donnerstag (15.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) hat das Team von Bundestrainer Harold Kreis in Riga erneut die Chance, in die Vorschlussrunde einzuziehen. Gegner ist Titelkandidat Schweiz.