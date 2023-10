Die Deutsche Eishockey Liga ( DEL) blickt mit einer Reihe besonderer Spiele auf ihre Anfänge zurück. Am 5. November (16.30 Uhr/MagentaSport) treffen mit den Augsburger Panthern und den Nürnberg Ice Tigers zwei DEL-Gründungsmitglieder im ersten von vier sogenannten "Retro-Spielen" aufeinander. Die "Retro-Tour" findet anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Liga statt.

Im ersten Spiel werden sowohl Augsburg als auch Nürnberg in den Original-Trikots von damals auflaufen. Begleitet wird die Partie von Fritz von Thurn und Taxis (73), der im September 1994 auch das erste DEL-Spiel der Geschichte kommentiert hatte.

In den weiteren Spielen der "Retro-Tour" treffen erneut Nürnberg und Augsburg (28. Dezember) aufeinander. Zudem dabei: Eisbären Berlin gegen Augsburg am 16. Februar 20224 und Adler Mannheim gegen Nürnberg am 23. Februar 2024.