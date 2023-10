Ein Schritt zurück, um Erfahrung zu sammeln: Julian Lutz wechselt aus München in die USA. Dort geht er für die Junioren von Green Bay aufs Eis.

Red Bull München ermöglicht Eishockey-Talent Julian Lutz ein Jahr Auslandserfahrung in den USA. Der deutsche Meister gibt den 19 Jahre alten Stürmer für die kommende Saison frei, Lutz schließt sich den Green Bay Gamblers aus der Juniorenliga USHL an. Das gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) am Mittwoch bekannt.

"Julian will nach den schwierigen beiden letzten Jahren im Juniorenbereich nochmals Schwung holen", sagte Münchens Managing Director Christian Winkler. Im kommenden Sommer wird Lutz nach München zurückkehren.

In den vergangenen beiden Spielzeiten stand Lutz insgesamt 48-mal in der DEL und der Champions Hockey League auf dem Eis. Dabei erzielte er drei Tore und lieferte zehn Assists. In dieser Saison stand Lutz nicht im Münchner Kader.