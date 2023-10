Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat zum ersten Mal den Publikumspreis "Goldene Henne" in der Kategorie Sport gewonnen.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat zum ersten Mal den Publikumspreis "Goldene Henne" in der Kategorie Sport gewonnen. Die Verleihung fand am Freitagabend in Leipzig statt. Bundestrainer Harold Kreis nahm die Auszeichnung stellvertretend für die Mannschaft entgegen.

"Es ist eine große Ehre, den Preis entgegennehmen zu dürfen", sagte der 64-Jährige und fügte an: "Ein großer Dank geht an alle Fans, die während der Weltmeisterschaft mit genauso großer Leidenschaft und Herzblut dabei waren, wie wir es waren."

Bei der WM in Finnland und Lettland im Mai hatte Deutschland im Finale gegen Kanada verloren und die Silbermedaille gewonnen. Es war das erste WM-Finale für den DEB seit 1953.

Die "Goldene Henne" ist Deutschlands größter Publikumspreis, welcher seit 1995 in verschiedenen Kategorien jährlich vergeben wird.