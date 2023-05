Aufsteiger Slowenien hat bei der Eishockey-WM in Finnland und Lettland eine Sensation verpasst.

Aufsteiger Slowenien hat bei der Eishockey-WM in Finnland und Lettland eine Sensation verpasst. Der krasse Außenseiter führte gegen den zwölfmaligen Weltmeister Tschechien bis ins letzte Drittel mit 2:1, verlor aber noch 2:6 (2:0, 0:1, 0:5) und ist weiter ohne Punkt Letzter in der Vorrundengruppe B. Mitaufsteiger Ungarn war beim 1:7 (1:3, 0:3, 0:1) gegen Schweden in der Gruppe A völlig chancenlos.

Die Bremerhavener Miha Verlic (8.) und Jan Urbas (12.) brachten die Slowenen überraschend in Führung, doch NHL-Stürmer Dominik Kubalik (39., 44., 58.), Roman Cervenka (45.), Michal Kempny (52.) und Jakub Flek (59.) drehten das Spiel noch.