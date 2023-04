München (SID) - Mit sechs Spielern vom ausgeschiedenen deutschen Meister Eisbären Berlin startet der neue Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis in die WM-Vorbereitung. Neben den Olympiahelden Marcel Noebels und Jonas Müller gehören auch Torhüter Tobias Ancicka, die Verteidiger Eric Mik und Marco Nowak sowie Stürmer Manuel Wiederer zum 27-köpfigen Aufgebot, das der Nachfolger von Toni Söderholm am Mittwoch bekannt gab.

Noebels' kongenialer Sturmpartner Leo Pföderl fehlt dagegen verletzungsbedingt. Eine Pause bei den ersten beiden Länderspielen am 13. April (19.30 Uhr) in Kassel und zwei Tage später (17.00 Uhr/beide MagentaSport) in Frankfurt gegen Tschechien bekommen unter anderem noch die Pyeongchang-Silbermedaillengewinner Moritz Müller ( Kölner Haie) und Dominik Kahun (SC Bern), die aber fest für die WM eingeplant sind.

"In den vergangenen Wochen hatte ich viel Kontakt zu den Spielern und bin auf positive Resonanz und grundsätzliche Begeisterung gestoßen, für unsere Nationalmannschaft aufzulaufen", sagte Kreis, der am Ostermontag sein Team in Frankfurt versammelt: "Für uns stellt die erste Phase der WM-Vorbereitung eine gute Gelegenheit dar, mit einem größeren Kader unsere grundsätzliche Vorstellung der Spielweise zu implementieren und damit an die jüngsten Auftritte der Nationalmannschaft anzuknüpfen."

Danach stehen fünf weitere Vorbereitungsspiele auf die WM in Tampere und Riga (12. bis 28. Mai) auf dem Programm. Dann sollen auch die Spieler der DEL-Halbfinalisten sowie mögliche Verstärkung aus Nordamerika zur Mannschaft stoßen. - Das DEB-Aufgebot für die erste Phase der WM-Vorbereitung:

Tor: Tobias Ancicka ( Eisbären Berlin), Florian Bugl ( Straubing Tigers), Maximilian Franzreb (Fischtown Pinguins Bremerhaven)

Verteidigung: Tobias Fohrler (HC Ambri-Piotta), Julius Karrer, Oliver Mebus, Marcus Weber (alle Nürnberg Ice Tigers), Eric Mik, Jonas Müller, Marco Nowak (alle Eisbären Berlin), Moritz Wirth (Fischtown Pinguins Bremerhaven), Mario Zimmermann ( Straubing Tigers)

Sturm: Dominik Bokk ( Löwen Frankfurt), Tobias Eder, Alexander Ehl, Daniel Fischbuch (alle Düsseldorfer EG), Tim Fleischer, Danjo Leonhardt, Dennis Lobach, Daniel Schmölz (alle Nürnberg Ice Tigers), Maximilian Kammerer ( Kölner Haie), Alexander Karachun ( Schwenninger Wild Wings), Marcel Noebels, Manuel Wiederer (beide Eisbären Berlin), Joshua Samanski, Parker Tuomie (beide Straubing Tigers), Samuel Soramies ( Augsburger Panther)