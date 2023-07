Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich mit dem 2,02 m großen tschechischen Verteidiger Andrej Sustr (32) verstärkt. Der Hüne stand zuletzt in der American Hockey League (AHL) bei den San Diego Gulls, Farmteam der Anaheim Ducks, unter Vertrag.

Der achtmalige Meister aus Köln will sich mit Sustr vor allem in körperlicher Hinsicht in der Verteidigung verstärken. "Er überzeugt durch seine physische Präsenz, seine Spielintelligenz und seine Klarheit im Spiel. Andrej trifft auf dem Eis sehr gute Entscheidungen und verleiht unserem Kader weiter Qualität", kommentierte Haie-Cheftrainer Uwe Krupp. Sustr kam in seiner Karriere in acht Spielzeiten in der National Hockey League zum Einsatz und bestritt insgesamt 408 NHL-Spiele, darunter 46 in den Play-offs.

"Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder Gespräche mit dem Kölner Management sowie Cheftrainer Uwe Krupp geführt, weswegen sich eine starke Beziehung aufgebaut hat. Aufgrund dieser Gespräche fiel mir die Entscheidung leicht, und sie fühlt sich in meinem Herzen richtig an", betonte der tschechische Verteidiger.