Der langjährige Eishockey-Bundestrainer Uwe Krupp hat Kritik an seinen Kölner Haien nach zuletzt zwei Niederlagen geübt. Der achtmalige Meister sei zum Saisonstart der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) "viel gelobt worden, dabei bilden sich auch einmal schnell ein paar schlechte Angewohnheiten. Aber dieses Muster durchläuft jedes Team irgendwie, und am Ende kommt eine verbesserte Mannschaft heraus", meinte der ehemalige NHL-Profi im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Mit dem DEL-Startschuss komme die Realität, "und die besteht aus harter Arbeit und Zweikampfverhalten", so der 58-Jährige, "diese zwei Komponenten schaffen die Grundlage für das Spielsystem, und darin findet sich die Kreativität der Spieler. Wenn allerdings, aus welchem Grund auch immer, einer dieser Schritte übersprungen wird, dann kommt Unsicherheit auf, weil zu viel auf Einzelaktionen und Improvisation beruht."

Seine Mannschaft habe gegen Berlin und Bremerhaven in den letzten zwei Spielen zehn Gegentore kassiert. "Es liegt auf der Hand, dass wir in der Defensivarbeit und in der Rückwärtsbewegung deutlich konsequenter arbeiten und insgesamt zweikampfstärker sein müssen. Die Torschussquote war deutlich schlechter als am Anfang", analysierte der gebürtige Kölner.