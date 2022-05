München (SID) - Olympia-Silbermedaillengewinner Frank Mauer und der frühere Eishockey-Nationalspieler Philip Gogulla verlassen den deutschen Vizemeister Red Bull München. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wird auch Bastian Eckl in der kommenden Saison nicht mehr dem Kader angehören. Wohin es das Trio zieht, ist noch unklar.

Mauer (34) spielte seit 2015 bei Red Bull und steuerte in 338 Liga-Spielen insgesamt 187 Tore und Vorlagen bei. Mit der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gewann er bei den Winterspielen in Pyeongchang sensationell Silber.

Gogulla (34), der bis zu seinem Rücktritt vor fünf Jahren 157 Mal für die Nationalmannschaft aufgelaufen war, war 2019 von der Düsseldorfer EG nach München gewechselt. In 147 Partien in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kam er für München auf 93 Scorerpunkte. Eckl (21) absolvierte in den vergangenen drei Jahren 50 DEL-Spiele für den Klub.