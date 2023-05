Auch NHL-Torwart Philipp Grubauer hat seine Teilnahme an der WM in Finnland und Lettland abgesagt.

Nach Superstar Leon Draisaitl hat auch NHL-Torwart Philipp Grubauer seine Teilnahme an der WM in Finnland und Lettland abgesagt. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Donnerstagabend mit. Der Rosenheimer war mit Seattle Kraken im Viertelfinale um den Stanley Cup ausgeschieden. Zuvor hatte bereits Ausnahmestürmer Draisaitl, der mit den Edmonton Oilers ebenfalls in der zweiten Play-off-Runde gescheitert war, dem DEB einen Korb gegeben.

Damit stehen dem neuen Bundestrainer Harold Kreis in Tampere der Münchner Mathias Niederberger, der Wolfsburger Dustin Strahlmeier und der Bremerhavener Maximilian Franzreb als Torhüter zur Verfügung.