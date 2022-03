Nach der Olympia-Pleite von Peking ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der Weltrangliste vom fünften auf den neunten Platz abgestürzt.

Köln (SID) - Nach der Olympia-Pleite von Peking ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in der Weltrangliste vom fünften auf den neunten Platz abgestürzt. Das Ranking, das der Weltverband IIHF am Mittwoch veröffentlichte, führt Olympiasieger Finnland vor Kanada, Russland und den USA an.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) hatte in Peking durch ein 0:4 im Play-off gegen die Slowakei das Viertelfinale verpasst. Am Team von Bundestrainer Toni Söderholm, der seinen Vertrag bis 2026 verlängerte, zogen Schweden, die Schweiz, Tschechien und die Slowakei vorbei. Nach der WM in Finnland (13. bis 29. Mai) wird die Weltrangliste neu berechnet. Die deutschen Frauen, die Olympia verpassten, sind vom achten auf den neunten Rang abgerutscht.