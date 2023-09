Unmittelbar vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Augsburger Panther einen Ersatz verpflichtet.

Unmittelbar vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) haben die Augsburger Panther auf den Ausfall von Kapitän Dave Warsofsky reagiert und den Finnen Otso Rantakari (29) verpflichtet. Der Verteidiger soll nach Klubangaben "idealerweise bereits an diesem Wochenende" spielen, Augsburg ist am Freitag (19.39 Uhr/MagentaSport) bei den Grizzlys Wolfsburg zu Gast.

Rantakari ist aus seiner Heimat von HIFK aus Helsinki in die DEL gewechselt und hat bereits seine erste Trainingseinheit bei den Panthern hinter sich. Der US-Amerikaner Warsofsky (33) fehlt wegen einer Unterkörperverletzung sechs bis acht Wochen.

"Otso Rantakari haben wir schon seit einiger Zeit auf unserer Liste, jetzt hat sich dieser für uns wichtige Transfer glücklicherweise binnen weniger Tage realisieren lassen", sagte Trainer Christof Kreutzer.