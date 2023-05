Noch ohne NHL-Jungstar Moritz Seider hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ihre WM-Generalprobe verpatzt. 13 Stunden vor dem Abflug nach Finnland unterlag das Team von Bundestrainer Harold Kreis den USA mit 3:6 (0:2, 0:1, 3:3). Am Freitag (19.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) beginnt die Weltmeisterschaft für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Tampere gegen Schweden.

Vor 5028 Zuschauern in München erzielten der Schweiz-Legionär Dominik Kahun (50., 55.) und der Düsseldorfer Daniel Fischbuch (57.) die Tore für das deutsche Team, das die Vorbereitung mit drei Siegen und vier Niederlagen abschloss. Für die Amerikaner, am kommenden Montag dritter WM-Vorrundengegner, trafen Ronnie Attard (14.), Drew O'Connor (16., 55.), Connor Garland (33.), Rocco Grimaldi (58.) und Sammy Walker (59.).

Seider, der ursprünglich seine Teilnahme abgesagt, am Wochenende aber einen überraschenden Sinneswandel vollzogen hatte, war noch Zuschauer. Der 22-Jährige steigt am Mittwochmorgen mit in den WM-Flieger. Weil auch die AHL-Verteidiger Kai Wissmann und Leon Gawanke von ihren NHL-Klubs Boston Bruins und Winnipeg Jets die Freigabe erhielten, muss Kreis vor dem Abflug noch vier Spieler aus seinem vorläufigen Aufgebot nach Hause schicken.