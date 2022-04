In Maciej Rutkowski und Danjo Leonhardt stehen zwei weitere Spieler vor ihrem Debüt in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.

Köln (SID) - In Maciej Rutkowski und Danjo Leonhardt stehen zwei weitere Spieler vor ihrem Debüt in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Der 19-Jährige Rutkowski von den Krefeld Pinguinen stieß am Mittwoch in Chomutov zum Team von Bundestrainer Toni Söderholm und trifft mit der Mannschaft am heutigen Donnerstag um 17.00 Uhr (Sport1 und MagentaSport) im ersten Vorbereitungsspiel vor der Weltmeisterschaft 2022 auf Tschechien.

Beim Spiel am Freitag (15.00 Uhr/MagentaSport) gegen denselben Gegner komplettiert Danjo Leonhardt die Mannschaft. Der 19 Jahre alte Angreifer vom EC Salzburg hat damit ebenfalls die Aussicht auf sein erstes A-Länderspiel. Julian Napravnik (Minnesota State University) fehlt dagegen.

Trainer Söderholm erwartet von seinem Team mit insgesamt zehn Neulingen ein geschlossenes Auftreten: "Wir wollen heute Abend eine Mannschaft sehen, die zusammenarbeitet und die Dinge im Spiel sieht, die wir in der Woche angesprochen haben."